Автор книги про «ангарского маньяка» расскажет петербуржцам о том, как в России ловят серийных убийц

С середины 90-х годов до 1998 года Михаил Попков работал оперативным дежурным в отделении милиции в городе Ангарске. С 1992 по 2010 год он убил 77 женщин и одного своего бывшего коллегу. Его приговорили к двум пожизненным срокам лишения свободы.



Поиски преступника заняли больше 15 лет. По мнению журналистки Саши Сулим, это происходило в первую очередь потому, что мало кто хотел его найти. В результате свою книгу Сулим посвятила как истории самого кровавого убийцы России, так и историям людей, которые его искали и смогли посадить в тюрьму. Три года назад Саша Сулим взяла интервью у Михаила Попкова. Оно полностью вошло в книгу.

