Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Московских теннисисток Софию Дмитриеву и Алию Мердееву пожизненно отлучили от спорта за договорные матчи. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе агентства по борьбе с коррупцией в теннисе Tennis Integrity Agency.



Отмечается, что в двух матчах, которые были признаны договорными, теннисистки выступали в парном разряде. Дмитриевой и Мердеевой пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их.

Лучший результат Мердеевой в одиночном рейтинге WTA — 928-е место, в парном — до 644-е. В отношении нее следствие подтвердило причастность к двум случаям договорных матчей. Дмитриева максимально поднималась на 1191-ю и 939-ю строчки, соответственно. Дмитриева участвовала в шести аналогичных эпизодах, кроме того, она отказалась от сотрудничества со следствием.