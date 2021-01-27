Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Московских теннисисток Софию Дмитриеву и Алию Мердееву пожизненно отлучили от спорта за договорные матчи. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе агентства по борьбе с коррупцией в теннисе Tennis Integrity Agency.
Отмечается, что в двух матчах, которые были признаны договорными, теннисистки выступали в парном разряде. Дмитриевой и Мердеевой пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их.
Лучший результат Мердеевой в одиночном рейтинге WTA — 928-е место, в парном — до 644-е. В отношении нее следствие подтвердило причастность к двум случаям договорных матчей. Дмитриева максимально поднималась на 1191-ю и 939-ю строчки, соответственно. Дмитриева участвовала в шести аналогичных эпизодах, кроме того, она отказалась от сотрудничества со следствием.
В интервью сайту «Чемпионат.com» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко подчеркнул, что чаще всего к подобным случаям имеют отношение как раз низкорейтинговые спортсмены.
«К сожалению, такие случаи имеют место. Главным образом, на уровне игроков, которые находятся в конце классификации и играют небольшие турниры. В теннисе выстроена одна из наиболее эффективных систем защиты, а также принята политика нулевой терпимости к подобным проявлениям. Система работает. Если посмотреть на статистику подобных решений, она не имеет национальных особенностей. В числе людей, к которым применяются санкции, есть и игроки, и судьи, и организаторы турниров. Теннис обращает самое серьёзное внимание на борьбу с подобными случаями», — заявил Алексей Селиваненко.