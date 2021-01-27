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Шнуров заявил в полицию на Иосифа Пригожина после СМС с угрозами

Музыкант Сергей Шнуров подал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина из-за сообщений с угрозами. Об этом «Фонтанке» 27 января сообщил Алексей Добрынин, управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, представляющий интересы исполнителя.

«Сергею Шнурову поступил ряд СМС с угрозами от господина Пригожина. Сергей обратился к нам за помощью, и так как в действиях Пригожина есть, на первый взгляд, признаки состава преступления, мы подготовили и подали в МВД заявление о совершении им преступления. Далее следственные органы должны организовать проведение доследственной проверки и, в случае подтверждения фактов, изложенных в нем, возбудить уголовное дело», — сказал Алексей Добрынин.

В полицию подано не одно, а два заявления. Адвокат объяснил, зачем. «Второе заявление, так называемое профилактическое, обязывает полицию, в соответствии с законом, провести ряд мероприятий. В данном случае — мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину о недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова и вообще. Другими словами, мы хотим на примере профилактики дальнейшего неподобающего поведения уважаемого музыкального продюсера предостеречь граждан от подобного демонстративно не правового способа разрешения спора», — добавил Добрынин.

Конфликт Пригожина и Шнурова тянется уже давно. Сперва они обменивались колкими фразами и стишками. Привело всё к угрозам. Продюсер в интервью изданию StarHit заявил, что «рано или поздно треснет по башке» оппонента.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Asus
Да уж, у пригожин продолжает крыша съезжать. Все правильно шнур сделал, малоли у пригожина совсем куку съехала в чулан к бабе яге
Алексей Власов
Замечательная клоунская пара! Шнуров значит "Рыжий", а Пригожин- "Белый". Просто чудо! Срочно на арену! В цирк вместо слонов!
Жора  
- Что вы скажете, когда встретитесь с Пригожиным?
- ПАмАгите!
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