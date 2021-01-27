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На Рихарда Зорге вылетевший на тротуар «Мерседес» смял колёсами девушку

В ДТП с двумя машинами в Красносельском районе Петербурга пострадала случайная девушка-пешеход. Это следует из видео, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 27 января. На кадрах микроавтобус «Мерседес» выезжает на тротуар в районе дома 15 по Рихарда Зорге и буквально сминает человека колёсами.

«Фонтанка.ру»

«В 15:05 на перекрестке улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом на тротуар одного из них. Автомобиль наехал на девушку 25 лет, ее забрала скорая в состоянии между средним и тяжелым», — рассказали корреспонденту в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Анна Эстедт
Благодаря коррупции столько непригодных для вождения получили лицензию. Но что будет, если усложнить получение лицензии (например, теоретический экзамен проводить строго, в областных центрах, чтобы проверяющие не знали, чья работа)? - Лишившиеся комфорта (и ожидаемой лицензии) мужики перестанут голосовать. Замкнутый круг демократии, защищая от грешников, терять право власти (голоса грешников).
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