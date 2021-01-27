«Коммерсантъ»: Сын однокурсника Путина возглавил «РусГидро»

Совет директоров «РусГидро» 27 января назначил Виктора Хмарина гендиректором компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
По данным издания, контракт с топ-менеджером заключен на пять лет. В «РусГидро» «Коммерсанту» заявили, что не комменируют эту информацию до раскрытия итогов совета директоров. Отметим, в ноябре 2020 года бывший директор компании Николай Шульгинов стал министром энергетики. 10 ноября совет директоров уже избрал Хмарина, однако только исполняющим обязанности главы «РусГидро».
Виктор Хмарин в 2015 году занял пост заместителя гендиректора «РусГидро» по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019-м вошел в правление компании, в сентябре 2020-го стал первым замом. Он отвечал за ведение стратегических сделок, международную деятельность и работу с потенциальными инвесторами. Как указывает «Коммерсантъ», Хмарин является сыном Виктора Хмарина — однокурсника Владимира Путина по юридическому факультету СПбГУ.