FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Коммерсантъ»: Сын однокурсника Путина возглавил «РусГидро»

Совет директоров «РусГидро» 27 января назначил Виктора Хмарина гендиректором компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным издания, контракт с топ-менеджером заключен на пять лет. В «РусГидро» «Коммерсанту» заявили, что не комменируют эту информацию до раскрытия итогов совета директоров. Отметим, в ноябре 2020 года бывший директор компании Николай Шульгинов стал министром энергетики. 10 ноября совет директоров уже избрал Хмарина, однако только исполняющим обязанности главы «РусГидро».

Виктор Хмарин в 2015 году занял пост заместителя гендиректора «РусГидро» по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019-м вошел в правление компании, в сентябре 2020-го стал первым замом. Он отвечал за ведение стратегических сделок, международную деятельность и работу с потенциальными инвесторами. Как указывает «Коммерсантъ», Хмарин является сыном Виктора Хмарина — однокурсника Владимира Путина по юридическому факультету СПбГУ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

atty
Страна сословий, как в Индии будут касты сословий походу. А вообще пока на руководящие посты технологических и финансовых гигантов назначаются "по родственному" исходя из критерия "верности главному", как были страной бензоколонкой третьего мира так и останемся.
blackcatwhitecat
"Ну как не порадеть родному человечку!"(с)
Postman
Феодализм
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний