Суд простил и пострадавшие простили. Петербуржец избежал срока за то, что угрожал полицейскому, стрелял в знакомого и бил женщину

По материалам дела Кобзарь 10 мая, будучи уже днём в подпитии, в своей квартире на Планерной повздорил со знакомым. Из своего «Макарыча» он выпустил в обидчика 5 резиновых пуль, которые угодили в руки, ноги и корпус пострадавшего.

Приморский суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Кобзаря, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством. Подробности 27 января сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Далее мужчина переключился на прибывшего участкового. Полицейский потребовал от Кобзаря прекратить беспредел, однако агрессивный собственник квартиры направил травматический пистолет на сотрудника правопорядка и пригрозил, что выстрелит. Под горячую руку попала и женщина — ей Кобзарь высказал угрозы убийством, после чего трижды ударил кулаком по голове и один раз по спине, в довершении приставив к её виску пистолет.

Защитник Кобзаря заявил ходатайство об освобождении Кобзаря от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела с назначением штрафа. Прокурор возражал.

Судом было установлено, что обвиняемый возместил вред потерпевшим, загладил вину. Претензий они не имеют. Чтобы заслужить прощение полицейского, Кобзарь перечислил 5 тысяч рублей в пользу благотворительного фонда «Адвита». Кроме того, мужчина искренне раскаялся в каждом деянии, полностью признав вину и осознав недопустимость своих выходок. Ранее Кобзарь не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется удовлетворительно.