Из-за кризиса в event-индустрии в Петербурге закрывается пространство Nautilus. Миллиардер Гуревич вышел из этого бизнеса еще до пандемии

Событийное пространство Nautilus Space 27 января сообщило о закрытии. Владелец рассказывает о колоссальных убытках отрасли из-за коронавирусных ограничений.

Основным собственником исторического здания площадью 2,1 тыс. кв. м. на 16-й линии В.О., которое пришлось освободить «Наутилусу», является петербургский миллиардер Евгений Гуревич, совладелец группы «Адамант». Ранее ему принадлежало 45% ООО «Цеппелин», оператора Nautilus Space, но судя по данным СПАРК, за две недели до начала коронавирусных ограничений в марте 2020 года, Гуревич весьма дальновидно избавился от этого актива. Выручка компании за 2019 год превысила 150 млн рублей, однако из-за кризиса в отрасли в 2020 году резко упала.



Генеральный директор и теперь единственный владелец «Цепеллина» Вадим Лежнин рассказал «Фонтанке», что закрытие связано с убытками из-за коронавирусных запретов на проведение публичных мероприятий, а также с тем, что владелец здания на 16-й линии Васильевского острова решил использовать помещение по-другому. Также Лежнину принадлежит ООО «Лайв Групп». Компания занимается кейтерингом и сдаёт в аренду помещения из быстровозводимых конструкций в Репино и на Заячьем острове.

«Рынок упал на 80%, может больше. 2020 год был самым тяжелым за всю историю Event-индустрии, — рассказал Вадим Лежнин. — Никакие кризисы 2008, 2014 года с этим не сравнятся. В прошлом году было лишь два нормальных месяца — август и сентябрь. В остальное время массовые мероприятия запрещались. Самые большие потери пришлись на апрель, май и июнь, то есть, когда был локдаун в Петербурге. Мы имели колоссальное количество штатного персонала, часть которого пришлось сократить, чтобы уменьшить убытки. Сокращения коснулись более половины сотрудников».

