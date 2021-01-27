На северо-западе Петербурга 21 дом ждёт ремонта прохудившейся трубы. Спать в холодных квартирах предстоит не одну ночь

Изношенный участок трубы метрового диаметра меняют в Приморском районе Петербурга 27 января. С ремонтом торопятся, но пока вернуть тепло готовятся в пятницу, 29 января.



О перепадах комнатных температур «Фонтанке» сообщил читатель с Шуваловского проспекта. По его словам, горячую воду и отопление в его доме отключили накануне утром, к вечеру в квартире потеплело, но среда началась с неприятного.

«Вывесили объявление, что в связи с технологическим нарушением (!) будут отключены отопление и горячая вода с 11:40 27 января до 02:40 29 января. А ведь без отопления сейчас нехорошо. Не лето», — пишет он.