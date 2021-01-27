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На северо-западе Петербурга 21 дом ждёт ремонта прохудившейся трубы. Спать в холодных квартирах предстоит не одну ночь

Изношенный участок трубы метрового диаметра меняют в Приморском районе Петербурга 27 января. С ремонтом торопятся, но пока вернуть тепло готовятся в пятницу, 29 января.

О перепадах комнатных температур «Фонтанке» сообщил читатель с Шуваловского проспекта. По его словам, горячую воду и отопление в его доме отключили накануне утром, к вечеру в квартире потеплело, но среда началась с неприятного.

«Вывесили объявление, что в связи с технологическим нарушением (!) будут отключены отопление и горячая вода с 11:40 27 января до 02:40 29 января. А ведь без отопления сейчас нехорошо. Не лето», — пишет он.

В ГУП «ТЭК» сроки ремонта подтвердили. Бригады компании меняют участок на трубе диаметром в один метр на Ново-Никитинской, 22. Работы и сроки согласовали с комитетом по энергетике Смольного. В зоне ремонта 21 жилой дом, который обогреть по резервной схеме не выйдет.

«Из-за закрытой схемы теплоснабжения перевод зданий на резерв для сохранения тепла технически не представляется возможным», — объяснили в пресс-службе, отметив, что теплоэнергетики делают всё возможное, чтобы ускориться.

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Комментарии (2)

Serg_I
В готовом на сто процентов к зиме городе трещат в оттепель метровые трубы... А говорящие это головы сидят сейчас в тепле! И попивают бренди, купленный в аккурат на премию "за подготовку города к зиме"!
Урус-Баши
Я не понял, где у нас в Петербурге Юго-Запад. Солнце за облаками, мох на деревьях облез, муравейники куда-то подевались, компаса нет. Видимо у авторов та же проблема.
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