Петербург в этом году выделит 5,5 млрд рублей на правопорядок и безопасность. Раньше собирались потратить в два раза больше

В 2021 году Петербург потратит из городского бюджета 5,5 миллиардов рублей на госпрограмму по обеспечению правопорядка и безопасности. Такую цифру губернатор Александр Беглов озвучил на заседании коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сообщает 27 января пресс-служба Смольного.



Беглов отметил, что город регулярно помогает правоохранительным органам. В январе, например, на закупку транспорта и техники, а также ремонт зданий перечислено 450 миллионов рублей, еще 250 миллионов выделят до конца года. Всего же на госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в бюджете на 2021 год предусмотрены 5,5 миллиардов рублей. В рамках нее, в частности, в городе продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения. В Петербурге их сейчас 45 тысяч.

