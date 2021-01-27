FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург в этом году выделит 5,5 млрд рублей на правопорядок и безопасность. Раньше собирались потратить в два раза больше

В 2021 году Петербург потратит из городского бюджета 5,5 миллиардов рублей на госпрограмму по обеспечению правопорядка и безопасности. Такую цифру губернатор Александр Беглов озвучил на заседании коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сообщает 27 января пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что город регулярно помогает правоохранительным органам. В январе, например, на закупку транспорта и техники, а также ремонт зданий перечислено 450 миллионов рублей, еще 250 миллионов выделят до конца года. Всего же на госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в бюджете на 2021 год предусмотрены 5,5 миллиардов рублей. В рамках нее, в частности, в городе продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения. В Петербурге их сейчас 45 тысяч.

В последней версии постановления петербургского правительства об утверждении госпрограммы (от 11 декабря 2020 года) в 2021 году на неё из городского бюджета планировалось потратить 11,7 миллиардов рублей. Из них около 4,7 миллиарда предусматривались для подпрограммы «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», примерно 3,4 — для «Пожарной безопасности в Санкт-Петербурге».

У программы, утвержденной еще в 2014 году, обширный круг задач. Среди них: снижение числа преступлений, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, противодействие нелегальному обороту алкоголя, уменьшение числа ДТП, развитие системы организации движения транспорта и пешеходов, повышение уровня пожарной безопасности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний