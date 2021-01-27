Петербург в этом году выделит 5,5 млрд рублей на правопорядок и безопасность. Раньше собирались потратить в два раза больше

В 2021 году Петербург потратит из городского бюджета 5,5 миллиардов рублей на госпрограмму по обеспечению правопорядка и безопасности. Такую цифру губернатор Александр Беглов озвучил на заседании коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сообщает 27 января пресс-служба Смольного.
Беглов отметил, что город регулярно помогает правоохранительным органам. В январе, например, на закупку транспорта и техники, а также ремонт зданий перечислено 450 миллионов рублей, еще 250 миллионов выделят до конца года. Всего же на госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в бюджете на 2021 год предусмотрены 5,5 миллиардов рублей. В рамках нее, в частности, в городе продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения. В Петербурге их сейчас 45 тысяч.
В последней версии постановления петербургского правительства об утверждении госпрограммы (от 11 декабря 2020 года) в 2021 году на неё из городского бюджета планировалось потратить 11,7 миллиардов рублей. Из них около 4,7 миллиарда предусматривались для подпрограммы «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», примерно 3,4 — для «Пожарной безопасности в Санкт-Петербурге».
У программы, утвержденной еще в 2014 году, обширный круг задач. Среди них: снижение числа преступлений, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, противодействие нелегальному обороту алкоголя, уменьшение числа ДТП, развитие системы организации движения транспорта и пешеходов, повышение уровня пожарной безопасности.