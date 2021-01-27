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Российские биатлонисты будут выступать на чемпионате мира под флагом своего Союза

Российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом СБР. Как сообщает ТАСС в среду 27 января, будет использован сокращенный вариант названия: RBU (Russian Biathlon Union).

Главную национальную песню заменит гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе, лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Павел Павлов
Идет съезд «Единой России». Выступающий:

– Благодаря «Единой России» и нацпроектам в городе Урюпинске построили новую больницу!

Голос с заднего ряда:

– Был я в этом Урюпинске , нету там никакой больницы.

Выступающий:

– Благодаря «Единой России» и нацпроектам в селе Собакино построили новую ферму!

Тот же голос с заднего ряда:

– Был я там, нет никакой фермы…

Выступающий:

– А вам, чтобы владеть ситуацией, надо не по дырам всяким ездить, а телевизор чаще смотреть!
hedgehog_
а почему не под флагом спортивного клуба армии? или нашего достояния газпрёма?
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