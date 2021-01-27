Российские биатлонисты будут выступать на чемпионате мира под флагом своего Союза

Российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом СБР. Как сообщает ТАСС в среду 27 января, будет использован сокращенный вариант названия: RBU (Russian Biathlon Union).



Главную национальную песню заменит гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе, лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

