ЦНИИ Эпидемиологии: Каждый пятый переносит коронавирус в тяжёлой форме

«Мы в настоящий момент констатируем, что у около 20% взрослых заболевание протекает тяжело и требует к себе особого внимания, а в 5% случаев пациенту требуется лечение в реанимации и интенсивной терапии», — цитирует Интерфакс слова Горелова, сказанные им во время научно-практического семинара «COVID-19: новый вызов человечеству».

Двое из десяти заболевших коронавирусом людей переносят COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом 27 января сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Детям в этом плане проще: тяжёлая форма наблюдается лишь у 0,2% маленьких пациентов, среднетяжёлая, при которой необходима госпитализация, — у 17%.

На детей в РФ приходится 8–10% случаев заражения, чаще всего из несовершеннолетних заболевают подростки в возрасте 13–15 лет.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев у взрослых — среди людей от 20 до 60 лет. При этом чем старше пациент, тем тяжелее он переносит, тяжелее всего, по наблюдениям врачей, приходится людям старше 65 лет.