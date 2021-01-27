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Трёхмиллиардные контракты на ремонт дорог в Петербурге достались «Орион плюс» и «ВАД»

Компании «Орион плюс» и ВАД получили контракты на ремонт дорог в северных и южных районах Петербурга. Конкуренции не получилось.

Результаты конкурсов опубликованы 27 января. Лот, включающий северные районы, достался ВАД, южные — компании «Орион плюс». Каждый оценен в 3 млрд рублей, и в каждом случае заявка победителя оказалась единственной. Обе компании — лидеры дорожной отрасли Петербурга, которые традиционно получают крупные подряды на ремонт.

О самих конкурсах и о перечне адресов под ремонт «Фонтанка» рассказывала в конце 2020 года. Сроки окончания работ по ним установлены до 2020 года, подробнее о 2-летних контрактах на ремонт — читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dimas062
А делать будет "Вася" за 8 т.р.?
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