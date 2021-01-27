В колониях Петербурга и области снова разрешили длительные свидания. Но только тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус

Как стало известно «Фонтанке» 27 января, ограничения все-таки есть. Пресс-служба ведомства сообщает, что длительные свидания осужденным будут предоставляться с учетом 50%-ной наполняемости комнат от общего их количества, чтобы уменьшить количество лиц, одновременно прибывающих на длительные свидания, и обеспечить принцип социального дистанцирования.

Санитарный врач регионального ФСИН в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом разрешил проводить длительные свидания с родственниками для осужденных.

«Допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки одноразовые) и при обязательном предоставлении оригинала отрицательного результата лабораторного исследования (справки) на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — сообщает УФСИН.



При этом сотрудники ведомства будут контролировать, чтобы у всех визитеров были маски и перчатки. В случае если кто-то снимет их во время свидания, оно будет прекращено.



Также в учреждениях УФСИН категорически запрещен допуск посетителей с повышенной температурой тела.



В колониях и СИЗО Петербурга и области длительные свидания из-за пандемии были запрещены с марта прошлого года.

