FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В колониях Петербурга и области снова разрешили длительные свидания. Но только тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус

Санитарный врач регионального ФСИН в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом разрешил проводить длительные свидания с родственниками для осужденных.

Как стало известно «Фонтанке» 27 января, ограничения все-таки есть. Пресс-служба ведомства сообщает, что длительные свидания осужденным будут предоставляться с учетом 50%-ной наполняемости комнат от общего их количества, чтобы уменьшить количество лиц, одновременно прибывающих на длительные свидания, и обеспечить принцип социального дистанцирования.

«Допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки одноразовые) и при обязательном предоставлении оригинала отрицательного результата лабораторного исследования (справки) на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — сообщает УФСИН.

При этом сотрудники ведомства будут контролировать, чтобы у всех визитеров были маски и перчатки. В случае если кто-то снимет их во время свидания, оно будет прекращено.

Также в учреждениях УФСИН категорически запрещен допуск посетителей с повышенной температурой тела.

В колониях и СИЗО Петербурга и области длительные свидания из-за пандемии были запрещены с марта прошлого года.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний