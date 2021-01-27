Российский рынок акций резко падает. Индекс РТС откатился к началу года

Российский фондовый рынок ускоряет падение во время торгов 27 января. Биржевые индексы оказались на отметках начала января и продолжают снижаться.



По данным Московской биржи на 16:00, российский фондовый индекс РТС упал на 1,98%, до 1394,72 пункта. Минимальное значение, которого он достигал в ходе сегодняшних торгов, составило 1393,58 пункта. На этом уровне он открывался 4 января 2021 года.

Индекс Мосбиржи тоже опустился до уровня начала января. Во время торгов в среду показатель упал почти на 1% к закрытию, до 3357,39 пункта.