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Российский рынок акций резко падает. Индекс РТС откатился к началу года

Российский фондовый рынок ускоряет падение во время торгов 27 января. Биржевые индексы оказались на отметках начала января и продолжают снижаться.

По данным Московской биржи на 16:00, российский фондовый индекс РТС упал на 1,98%, до 1394,72 пункта. Минимальное значение, которого он достигал в ходе сегодняшних торгов, составило 1393,58 пункта. На этом уровне он открывался 4 января 2021 года.

Индекс Мосбиржи тоже опустился до уровня начала января. Во время торгов в среду показатель упал почти на 1% к закрытию, до 3357,39 пункта.

Среди крупнейших российских компаний лидерами падения стали Polymetal (-2,79%), «Норникель» (-2,39%), НОВАТЭК (-2,27%), «Сургутнефтегаз» (-1,73%), «Роснефть» (-1,5%), «Магнит» (-1,49%), «Полюс Золота» (-1,32%). Акции Сбера и «Газпрома» падают примерно на 0,4–0,5%. В плюсе только «Яндекс» и Mail.ru Group, их бумаги растут на 0,8–0,16%.

При этом цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года 27 января показывает рост на 0,18%, держась на отметке $ 55,74 за баррель.

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