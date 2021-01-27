В Финляндии вакцину от диабета впервые протестируют на людях

Группа учёных, которые разрабатывают вакцину от диабета первого типа, впервые проведёт испытания на людях. Это может стать важным шагом в профилактике данного заболевания.
Как сообщает Yle, 50 человек получат вакцину в городе Турку в рамках исследования. «Прививки первого этапа будут сделаны в конце лета, а результаты будут известны в конце года», — говорит Хейкки Хюётю, профессор вирусологии Университета Тампере, который исследует эту тему более 30 лет. Учёным предстоит отследить иммунный ответ и удостовериться в безопасности препарата.
Если вакцина покажет безопасность у взрослых, следующим этапом её введут детям, ведь в будущем планируется прививать ею младенцев с генетической предрасположенностью к развитию диабета первого типа. В рамках третьего этапа испытания на людях учёные будут смотреть, действительно ли вакцина предотвращает появления диабета первого типа. По словам Хюётю, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем они смогут уверенно ответить на этот вопрос.
Исследования на протяжении более чем 20 лет показывают, что это энтеровирусы Коксаки, которые проникают в поджелудочную железу и разрушают инсулин-продуцирующие клетки, вызывают диабет первого типа у детей. Поэтому вакцина, как надеются исследователи, может стать эффективной профилактикой диабета. Испытания на грызунах и макаках показали, что она работает.