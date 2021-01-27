В Финляндии вакцину от диабета впервые протестируют на людях

Группа учёных, которые разрабатывают вакцину от диабета первого типа, впервые проведёт испытания на людях. Это может стать важным шагом в профилактике данного заболевания.

Как сообщает Yle, 50 человек получат вакцину в городе Турку в рамках исследования. «Прививки первого этапа будут сделаны в конце лета, а результаты будут известны в конце года», — говорит Хейкки Хюётю, профессор вирусологии Университета Тампере, который исследует эту тему более 30 лет. Учёным предстоит отследить иммунный ответ и удостовериться в безопасности препарата.