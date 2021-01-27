FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Электричка сбила иностранца в Стрельне. Мужчина выжил

Рискованный переход железнодорожных путей в Петродворцовом районе Петербурга закончился для пешехода в больнице. Он не успел пробежать перед электричкой.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 27 января, мужчина попал под электропоезд накануне в районе станции Стрельна. Установлено, что пути незадолго до половины седьмого вечера он переходил по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось», — добавляют в транспортной полиции.

Пешеход выжил, его состоянием занимаются врачи. Личность пострадавшего известна: это 42-летний гражданин ближнего зарубежья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

42031314
Это крыса черная перебегала пути, которая заполонила всю страну, дышать темно!!!
тат2007amg
Иностранец - так просто не понял язык шайтан-арбы..
AL-IK
Ближнее зарубежье это Финляндия?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний