Электричка сбила иностранца в Стрельне. Мужчина выжил

Рискованный переход железнодорожных путей в Петродворцовом районе Петербурга закончился для пешехода в больнице. Он не успел пробежать перед электричкой.



Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 27 января, мужчина попал под электропоезд накануне в районе станции Стрельна. Установлено, что пути незадолго до половины седьмого вечера он переходил по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.



«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось», — добавляют в транспортной полиции.

