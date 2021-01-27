Электричка сбила иностранца в Стрельне. Мужчина выжил

Рискованный переход железнодорожных путей в Петродворцовом районе Петербурга закончился для пешехода в больнице. Он не успел пробежать перед электричкой.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 27 января, мужчина попал под электропоезд накануне в районе станции Стрельна. Установлено, что пути незадолго до половины седьмого вечера он переходил по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.
«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось», — добавляют в транспортной полиции.
Пешеход выжил, его состоянием занимаются врачи. Личность пострадавшего известна: это 42-летний гражданин ближнего зарубежья.