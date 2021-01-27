Путин призвал мир совместно противостоять коронавирусу

Президент России во время выступления в Давосе подчеркнул важность совместных действия для борьбы с пандемией COVID-19.



«Она [пандемия] не имеет границ <...> Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов <...> Надо координировать усилия всего мира», — заявил 27 января Владимир Путин во время выступления по видеосвязи.

По его словам, коронавирус лишь усугубил мировые проблемы и дисбалансы. Российский президент уверен, что некоторым регионам, например Африке, необходимо оказать особую поддержку. Он полагает, что недоступность вакцин может стать общей угрозой.