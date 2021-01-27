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Путин призвал мир совместно противостоять коронавирусу

Президент России во время выступления в Давосе подчеркнул важность совместных действия для борьбы с пандемией COVID-19.

«Она [пандемия] не имеет границ <...> Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов <...> Надо координировать усилия всего мира», — заявил 27 января Владимир Путин во время выступления по видеосвязи.

По его словам, коронавирус лишь усугубил мировые проблемы и дисбалансы. Российский президент уверен, что некоторым регионам, например Африке, необходимо оказать особую поддержку. Он полагает, что недоступность вакцин может стать общей угрозой.

Президент России выступил на форуме в Давосе впервые с 2009 года. Тогда он представлял Россию в качестве премьера РФ. Выступление в 2021 году в Кремле анонсировали как «объемное и очень интересное».

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Комментарии (8)

lykov20
Это Короновирус борется с Путиным.
Russomatroso
В конце бы добавил: покупайте нашу вакцину... Ну или : Все в автодор! (С)
ost-21
Считаю, что Африке нужно помочь и пожертвовать аквадискотеку.
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