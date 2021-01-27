Ассоциация ГАООРДИ запускает образовательную программу «Школа волонтёров»

Петербургская Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ приглашает всех желающих принять участие в образовательной программе «Школа волонтёров». На протяжении двух месяцев в рамках курса пройдут лекции и обучающие занятия по основам инклюзивного добровольчества. В ГАООРДИ отметили, что в связи с эпидемиологическими ограничениями частично обучение пройдёт в удалённом формате. Однако помимо дистанционных занятий запланированы тренинги и практические встречи на двух основных площадках «Школы волонтеров».

«Вы сможете получить новые полезные знания, которые позволят вам в будущем участвовать в организации и проведении мероприятий для людей с инвалидностью. Ведущие обучающего курса проведут лекции по организации волонтёрского сопровождения, в том числе во время выездов на природу, коммуникации с людьми с физическими и ментальными особенностями. Также всех участников ждут интересные тренинги по решению сложных ситуаций, развитию организаторских качеств, личной уверенности и эффективности», — рассказали в ассоциации.



Обучающий курс стартует 13 февраля. Для того, чтобы принять участие в обучении, необходимо зарегистрироваться.

