Вневедомственная охрана помогла справиться сотрудникам АЗС с полуобнаженным неадекватным визитером с пистолетом. А вот прыгающему по соседству по крышам машин мужчине в костюме никто не помог.



Как сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Петербургу и области 27 января, накануне около девяти вечера сработала тревожная кнопка на АЗС на проспекте Юрия Гагарина. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что на заправку пришел мужчина в одних джинсах и с пневматическим пистолетом. Агрессивное поведение и свастика на плече заставила сотрудников обратиться за помощью.