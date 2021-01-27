Вневедомственная охрана помогла справиться сотрудникам АЗС с полуобнаженным неадекватным визитером с пистолетом. А вот прыгающему по соседству по крышам машин мужчине в костюме никто не помог.
Как сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Петербургу и области 27 января, накануне около девяти вечера сработала тревожная кнопка на АЗС на проспекте Юрия Гагарина. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что на заправку пришел мужчина в одних джинсах и с пневматическим пистолетом. Агрессивное поведение и свастика на плече заставила сотрудников обратиться за помощью.
Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя, применив в отношении него спецсредства — наручники, а затем передал его сотрудникам 33-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пистолет мужчина бросил на землю еще до приезда силовиков.
Как стало известно «Фонтанке», в полицейской машине мужчина заснул, а когда проспался, то не смог объяснить цели визита на АЗС.
А буквального через час-полтора на том же проспекте очевидцы стали свидетелями «каскадерских» трюков мужчины в черном костюме. Он бежал навстречу машинам с криками «помогите». На одну он даже взобрался, а парочке открыл двери, но, ничего не сделав, побежал дальше.