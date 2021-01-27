Директора базы в Петербурге простили за смерть электрика, упавшего со стремянки

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 января, мужчина 11 сентября 2019 года занимался монтажом освещения склада на Мельничной улице. По версии следствия, Киселева должна был проконтролировать выполнение условий охраны труда, но не сделала этого. Именно поэтому электрик упал со стремянки высотой 2 метра, когда передавал материалы на вышку высотой 5 метров. Через два дня он скончался в больнице от полученной травмы.

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении директора базы ООО «Севзапэнергокомплект» Татьяны Киселевой. На складе базы в 2019 году погиб электрик.

В процессе Киселева и ее защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурор же возражал против такого исхода дела.



Суд учел, что подсудимая работает, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в специализированных медицинских органах не состоит, а также возместила семье погибшего моральный ущерб.



Уголовное преследование в отношении Киселёвой было прекращено. Суд назначил ей судебный штраф в размере 50 000 рублей.

