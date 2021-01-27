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В Петербурге расширили возможность получения помощи в рамках социального контракта. На нее смогут рассчитывать малоимущие

В Петербурге горожане, чей доход по независящим от них причинам опустился ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на получение материальной помощи в рамках социального контракта. Соответствующий законопроект парламент города принял 27 января в третьем чтении. Документ ушел на подписание губернатору.

Изменение вносится в «Социальный кодекс». Пособие может выдаваться как в виде ежемесячных выплат, так и в виде разовой выплаты на сумму до 250 тысяч рублей. Получить помощь можно как на приобретение товаров первой необходимости, так и на решение вопросов, которые связаны с индивидуальным предпринимательством.

В действующей версии закона воспользоваться такой помощью могут только малоимущие семьи с детьми и неработающим трудоспособным взрослым.

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