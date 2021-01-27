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На Комендантском рабочий упал в шахту лифта. Он жив, но переломан

Мужчину госпитализировали со стройплощадки в Приморском районе Петербурга 27 января. Травмы он получил на рабочем месте.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о падении с высоты на Комендантском проспекте, 53/2, поступило в экстренные службы немногим позже полудня. В строящемся здании в шахте лифта оказался 42-летний рабочий. Спасатели достали его живым, но с многочисленными переломами.

Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации, он пролетел примерно четыре метра.

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Комментарии (2)

katoman
школа, а не торговый центр
perekuz
Заголовок живо напомнил : "Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю, говорю, что всё во мне переломано..".
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