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Кремль: Власть общается с недовольными гражданами, но не с участвующими в погромах «молодчиками»

Пресс-секретарь российского президента вновь прокомментировал прошедшие митинги и заверил, что руководство страны слышит недовольных положением дел.

«Не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка», — цитирует 27 января заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, с недовольными гражданами у властей «диалог есть, он будет продолжаться». Представитель Кремля заверил, что именно к этим людям относились предупреждения о недопустимости нарушения закона и участия в несанкционированных акциях.

При этом Песков уверен, что в стране «гораздо несравнимо больше» тех, кто поддерживает президента Владимира Путина. Сегодня об этом он заявил «Медузе», а ранее «России 24».

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Комментарии (16)

Жора  
И ни одного прижопинца в теме...)))
Жора  
Что он несёт, какие погромы?!!! Видимо, реально пукан горит! Знает, что народ не поверил ни единому слову отмазок!
kоt-obormot
То дети, то "молодчики". походу да, дела там совсем плохи.
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