Кремль: Власть общается с недовольными гражданами, но не с участвующими в погромах «молодчиками»

Пресс-секретарь российского президента вновь прокомментировал прошедшие митинги и заверил, что руководство страны слышит недовольных положением дел.



«Не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка», — цитирует 27 января заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



По его словам, с недовольными гражданами у властей «диалог есть, он будет продолжаться». Представитель Кремля заверил, что именно к этим людям относились предупреждения о недопустимости нарушения закона и участия в несанкционированных акциях.

