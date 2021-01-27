Налоговая создает VIP-инспекцию для богатых, но попасть к ней на учет смогут и остальные

Федеральная налоговая инспекция планирует создать специальную инспекцию для богачей, чьи доходы превышают 500 млн в год. Однако имущественный ценз не будет обязательным, на учет в VIP-инспекцию может попасть человек и с меньшими доходами.
Как 27 января сообщает VTimes со ссылкой на двух федеральных чиновников, идея создать специальную инспекцию для людей с высокими доходами обсуждалась в налоговой много лет назад. Сейчас данные таких людей проверяют районные инспекции, в которых они зарегистрированы, но специалистам на местах не всегда хватает информации, например о том, бенефициаром каких компаний, в том числе иностранных, является предприниматель.
Налоговики владеют данными примерно о 700 тыс. финансовых счетов российских резидентов за рубежом на сумму более 13 трлн рублей. Если такие сведения попадают в районные налоговые, те не всегда знают, что с ними делать. В свою очередь, отраслевые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам хоть и имеют доступ к декларациям владельцев проверяемых компаний, но отдельно проверять их не могут.
Бизнес отнесся к этой идее настороженно. Как сообщил изданию председатель правления крупной российской компании, «деньги любят тишину»: спокойнее, когда доходы проверяют обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты.