Налоговая создает VIP-инспекцию для богатых, но попасть к ней на учет смогут и остальные

Федеральная налоговая инспекция планирует создать специальную инспекцию для богачей, чьи доходы превышают 500 млн в год. Однако имущественный ценз не будет обязательным, на учет в VIP-инспекцию может попасть человек и с меньшими доходами.

Как 27 января сообщает VTimes со ссылкой на двух федеральных чиновников, идея создать специальную инспекцию для людей с высокими доходами обсуждалась в налоговой много лет назад. Сейчас данные таких людей проверяют районные инспекции, в которых они зарегистрированы, но специалистам на местах не всегда хватает информации, например о том, бенефициаром каких компаний, в том числе иностранных, является предприниматель.