Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 26-летнего жителя Крыма Дениса Сульдина. Присяжные перед Новым годом признали его виновным в убийстве, разбое и краже.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 января, суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 18 лет.
Как писала «Фонтанка», житель Крыма приехал в Петербург в 2019 году, спасаясь от коллекторов. В апреле 2020 года он стал присматриваться к соседке-переводчице, которая жила с ним по соседству в доме на бульваре Новаторов. 58-летней женщине принадлежала самая дорогая во дворе машина — Volvo XC 40 за 3,3 млн рублей. Способ убийства Сульдин нашел в Интернете — напасть со спины и перерезать сонную артерию. 22 августа он позвонил женщине в дверь под предлогом того, что она его затопила, и напал на нее. Из её квартиры он унес не только ключи от машины, но и 12 тысяч наличными, а также карты, с которых снял потом чуть больше миллиона рублей.
Мужчину задержали на машине, которую он похитил, через два дня после убийства. Доехать Сульдин успел только до Химок.