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Вакцину от коронавируса украли из клиники в Польше

В Польше неизвестные ограбили частную сельскую клинику и вынесли оттуда флаконы с вакциной от COVID-19. По данным польских СМИ, это первый случай кражи вакцины от коронавируса в стране.

Как сообщает Polsat News, сообщение о взломе частной клиники в Илово-Осаде близ города Дзялдово поступило в полицию в половине восьмого утра 27 января. Кражу со взломом обнаружил один из сотрудников учреждения. Пропали три флакона с вакциной от коронавируса — это в общей сложности 18 доз. Также исчезли и другие препараты.

По информации RMF FM, пропавшие дозы были внесены в план вакцинации, так что ее придется отложить. По неофициальным данным радиостанции, клинику ранее уже обворовывали, тогда пропали деньги.

В Илово-Осаде проживают около 3 тысяч человек и имеется один пункт вакцинации. Прививать от коронавируса в Польше начали 27 декабря, в первую очередь были вакцинированы медицинские и социальные работники.

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