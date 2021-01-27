Вакцину от коронавируса украли из клиники в Польше

В Польше неизвестные ограбили частную сельскую клинику и вынесли оттуда флаконы с вакциной от COVID-19. По данным польских СМИ, это первый случай кражи вакцины от коронавируса в стране.



Как сообщает Polsat News, сообщение о взломе частной клиники в Илово-Осаде близ города Дзялдово поступило в полицию в половине восьмого утра 27 января. Кражу со взломом обнаружил один из сотрудников учреждения. Пропали три флакона с вакциной от коронавируса — это в общей сложности 18 доз. Также исчезли и другие препараты.