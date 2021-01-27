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Пятеро военных пострадали в Можайске: из-за снега на них упала крыша

В подмосковном Можайске обрушилась крыша одного из строений на территории воинской части.

Как сообщает 27 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ЧП произошло в курилке автопарка. Кровля «упала на военнослужащих, которые там находились». «Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней», — уточнил источник.

Пострадали пятеро контрактников. У них, по предварительным сведениям, множественные переломы, трое находятся в тяжёлом состоянии, рассказывает источник ТАСС. В ЗВО же заявляют, что четверо контрактников получили незначительные травмы.

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Комментарии (2)

yar_5e4cc335310b6
Типичное воинское раздолбайство. В части полно бездельников разных, а почистить вовремя крышу от снега не удосужились.
gencon
Во дворце черепица итальянская, - пусть можайка туда всем составом временно
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