Сразу несколько массовых аварий произошли на одном участке трассы Кемерово — Новокузнецк в Кемеровской области утром 27 января. Всего столкнулись почти два десятка машин.
Как сообщает NGS42.RU со ссылкой на МВД Кузбасса, за полчаса с 11:00 до 11:30 на 97-м километре трассы Кемерово — Новокузнецк произошло не менее трех ДТП, участниками которых в общей сложности стали 17 автомобилей. Предварительной причиной аварий называют неверный выбор водителями безопасной скорости и дистанции в сложных погодных условиях.
В результате ДТП пострадали двое мужчин: 26 и 47 лет. Первого доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, второй от госпитализации отказался. В Кузбасском центре медицины катастроф изданию рассказали, что молодому человеку в итоге назначили амбулаторное лечение.
Из-за аварий на участке трассы с 92-го по 98-й километр на время ликвидации последствий было ограничено движение в сторону Новокузнецка.