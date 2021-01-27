Сразу несколько массовых аварий произошли на одном участке трассы Кемерово — Новокузнецк в Кемеровской области утром 27 января. Всего столкнулись почти два десятка машин.



Как сообщает NGS42.RU со ссылкой на МВД Кузбасса, за полчаса с 11:00 до 11:30 на 97-м километре трассы Кемерово — Новокузнецк произошло не менее трех ДТП, участниками которых в общей сложности стали 17 автомобилей. Предварительной причиной аварий называют неверный выбор водителями безопасной скорости и дистанции в сложных погодных условиях.