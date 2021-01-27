Доля покупателей квартир из северных регионов растет в Петербурге

Покупатели из регионов все чаще приобретают недвижимость в Петербурге. По данным аналитиков «Группы ЛСР», в 2020 году количество сделок с региональными покупателями в Петербурге среди всего объема продаж компании выросло на 40% в сравнении с 2019 годом.
Наибольшая доля (8,8%) приходится на покупателей из Мурманской области, которые стали покупать недвижимость активнее по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — 5,7% сделок от общего числа продаж. Здесь количество сделок увеличилось почти на 40%. Далее идут Архангельская область с результатом — 4,3%, Республика Коми — 3,8% и Красноярский край — 3,7%.
— В 2020 году региональный спрос вырос благодаря налаженному дистанционному оформлению сделки, — рассказывает Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». — Популярностью пользовались студии и однокомнатные квартиры как самый ликвидный тип недвижимости для сохранения средств. Помимо этого у них более доступная цена, а при оформлении ипотеки — небольшой первый взнос. Для собственного проживания покупатели предпочитали европланировки в квартирах разной комнатности.
Также, по словам Бабакова, для региональных клиентов были важны такие факторы, как наличие отделки в квартире, удачная локация и репутация застройщика.