Доля покупателей квартир из северных регионов растет в Петербурге

Покупатели из регионов все чаще приобретают недвижимость в Петербурге. По данным аналитиков «Группы ЛСР», в 2020 году количество сделок с региональными покупателями в Петербурге среди всего объема продаж компании выросло на 40% в сравнении с 2019 годом.

Наибольшая доля (8,8%) приходится на покупателей из Мурманской области, которые стали покупать недвижимость активнее по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — 5,7% сделок от общего числа продаж. Здесь количество сделок увеличилось почти на 40%. Далее идут Архангельская область с результатом — 4,3%, Республика Коми — 3,8% и Красноярский край — 3,7%.