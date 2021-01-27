Ломать — не строить. Как «креветка» и «краб» из Купчино одолели двух губернаторов

Прием заявок на проект «Твой бюджет» закончится 15 февраля, но среди инициатив жителей Фрунзенского района уже засветилось устройство обычных, наземных пешеходных переходов на проспекте Славы. 2,5 километра магистрали лишили «зебр» в 2014 году, когда там установили два новых, экспериментальных. Тот, что на пересечении с Белградской улицей, жители прозвали «креветкой», второй, на перекрестке с Будапештской улицей, — «крабом». За неудобство и визуальное сходство с ракообразными.

Проект этих футуристических изогнутых переходов для Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) десять лет назад разработало ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Их планировалось установить в трех точках: на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы, на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, а также на Таллинском шоссе, возле дома 159, на подъезде к КАД. Стоимость работ оценивалась в 147 млн. Строительство последнего закончилось в 2013-м и особого недовольства не вызвало. Но в осознанности затрат на первые два горожане усомнились сразу же после их открытия в 2013–2014 годах. Филиал фонда «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца тогда опросил жителей: 77% расценили переходы как неудобные. В итоге не все ими пользовались: возле «креветки», по наблюдениям фонда, ежедневно в среднем набиралось по 20 каскадеров, переходящих 8-полосный проспект Славы напрямик, у «краба» 4-полосную Будапештскую по земле упорно пересекали по 3,1 тысячи человек в сутки.

По подсчетам жителя Купчино Якова Сатина, путь с четной стороны Будапештской улицы на нечетную по «зебре» раньше занимал 15 метров, теперь, если подниматься на дугу перекрестка по лестнице, длина пути составляет 100, если идти по пандусу — все 260. У «креветки» прежняя дорога составляла 40 метров, сейчас — все 260. «Зимой там еще очень скользко, находиться на переходах просто опасно», — добавляет Сатин. Вместе с муниципальными депутатами МО он предлагает в рамках «Твоего бюджета» наименее затратное решение проблемы: вернуть ликвидированные «зебры» на прежнее место.

На городской проект комитета финансов Петербурга, нацеленного на привлечение горожан для соучаствующего бюджетирования, «краб» с «креветкой» заползли закономерно. Нельзя сказать, что благодаря новым переходам аварии на загруженной магистрали исчезли вовсе. По данным карты ДТП, которую в 2018-м запустили московские активисты, с 2015 по 2020 год на этих участках проспекта Славы и Будапештской улицы произошло 16 аварий с участием пешеходов из-за перехода через дорогу в неположенных местах. В сентябре 2020-го столкновение человека с автомобилем закончилось смертью.



Жители Купчино отправляли чиновникам подписи, выходили на митинги, да и высшее начальство не стеснялось в оценках новаторских идей проектировщиков и своих же сотрудников. Теперь уже бывший губернатор Георгий Полтавченко в 2014-м прямо попросил подчиненных такую «жуть» больше не строить. Александр Беглов, будучи еще врио, поначалу не счел объекты неудобными для жителей, но спустя пару месяцев, в апреле 2019-го, вдруг признался на встрече с купчинцами, что зимой и сам на переходе чуть не упал. «И конечно я против того, чтобы на пересечении улиц с проспектом Славы было вот такое уродство. Конечно, мы будем там делать что-то другое. Так невозможно», — заверил градоначальник.

Однако в КРТИ своего мнения так и не изменили. Как объяснили «Фонтанке» в ведомстве, во-первых, их строили не просто так: из-за увеличения транспортной нагрузки перекрестки становились причиной пробок и аварий, и число ДТП, по их мнению, снизилось как раз из-за ликвидации нерегулируемых «зебр». Во-вторых, благодаря «крабу» и «креветке» повысилась пропускная способность — автомобилям дали беспрепятственную возможность поворачивать направо. В-третьих, в мае 2020-го на этом участке проспекта появилась «выделенка» для автобусов, а наземные переходы обязательно создадут для них задержки. Демонтаж и замена нецелесообразны, категоричны в КРТИ.



Обсуждалась идея хотя бы накрыть переходы навесами. По крайней мере глава Фрунзенского района Константин Серов в мае прошлого года заявил телеканалу «Санкт-Петербург», что договоренность о «тоннелях, по которым можно будет ходить, не опасаясь того, что тебя сдует ветром», достигнута. Такое конструктивное решение, к слову, и было в изначальном проекте — переходы «оголились» только в 2012-м, после согласования со Смольным. В качестве обоснования называли три вещи: во-первых, так на 20–25% дешевле, во-вторых, крытая галерея утяжелит архитектурный облик конструкции, в-третьих, проектировщики надеялись, что в открытых переходах людей будут реже грабить. В администрации Фрунзенского района сообщили: крыш все-таки не будет, конструкции не рассчитаны на такую нагрузку. Но, по мнению пресс-секретаря ведомства Михаила Калинина, проблему неудобства переходов куда лучше решили бы подземные переходы: с одной стороны, так безопаснее, с другой — туда придут торговые точки.

По мнению эксперта по транспорту в агломерациях и автора телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Ивана Вергазова, «краб» и «креветка» принципиально отличаются друг от друга. Пересечение проспекта Славы с Будапештской улицей действительно загружено — по параллельным ему улицам Орджоникидзе и Бассейной не проложены путепроводы через железную дорогу. «Если есть возможность потратить деньги, я бы, скорее, сделал этот переход удобным для пешеходов. В первую очередь, оснастил крышей и стенами, у нас ветер на высоте 5 метров гораздо сильнее, чем у земли. Во-вторых, конечно, самые большие претензии к лестницам и пандусам — думаю, нужно оборудовать все сходы лифтами постоянного действия. Они должны быть большими, лучше по два на каждом углу, потому что людей действительно много. Но это уже вопросы расчетной пропускной способности», — считает эксперт.



А вот «креветке», по его мнению, действительно требуется наземный дублер. «Действительно очень конфликтная точка. Но нельзя решать все в пользу водителей за счет пешеходов. Вернуть наземный переход однозначно необходимо. Но нужно не просто вернуть «как было», а подумать о переносе остановок или сделать переход ближе к Белградской улице. То есть провести достаточно нетривиальную реконструкцию улично-дорожной сети». С тезисом чиновников о том, что «зебры» приведут к росту ДТП, Вергазов не согласен. «Это вопрос инфраструктурный — это вопрос освещения, настройки фаз светофора. Можно дополнительно разбить две широкие проезжие части, сделав отдельный маленький пешеходный переход через автобусную полосу. Самый длинный переход получится короче. Может быть, выделенную полосу для общественного транспорта вообще в центр перенести, начав отсюда переформатировать весь проспект Славы. Вопрос сложный, но оставлять как есть — нельзя».

«Мы предусмотрели, что обязательно будут островки безопасности — в первую очередь, для обеспечения безопасности самого перехода. Нужно обязательно сужать полосы — сейчас они очень широкие, в 3,85 метра, а новый ГОСТ позволяет уменьшать их до 3,25. Еще не мешало бы обеспечить дорожное покрытие, которое отличалось бы от асфальтового», — добавляет Яков Сатин, рассказывая о своей инициативе.

