В Неве рядом с яхт-клубом нашли мёртвым рыбака, пропавшего два дня назад

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели любителя зимней рыбалки, которого нашли во Всеволожском районе Ленинградской области.



Как стало известно «Фонтанке» 27 января, неподвижное тело в Неве рядом с яхт-клубом «Морские волки» привлекло внимание жителя посёлка Дубровка накануне около часа дня. Мёртвый мужчина в резиновых сапогах и утеплённой одежде лежал примерно в полуметре от берега.



Умершего опознали как 60-летнего рыбака. Со снастями он ушёл к Неве два дня назад, после этого его не видели. Тело направлено в морг, точную причину смерти установят судмедэксперты.

