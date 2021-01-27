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Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2 млн рублей. Ещё один перевёл столько же по совету «сотрудника угрозыска Москвы»

Телефонные мошенники сорвали куш, позвонив двум пенсионерам из Северной столицы. В первом случае они несколько дней терроризировали жертву звонками и даже убедили взять кредит, во втором — отличились оригинальностью подачи.

Как стало известно «Фонтанке» 27 января, накануне с разницей в один час в полицию обратились 74-летняя женщина с улицы Кораблестроителей в Петербурге и 67-летний мужчина, проживающий на улице Мира в Зеленогорске.

Первая заявила, что стала жертвой мошенников ещё в декабре прошлого года. В течение нескольких дней ей на мобильный телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков. Последние убедили её, что принадлежащие ей денежные средства находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на другие счета. Их держательница последовала совету и выполнила две транзакции: сначала на 1,4 миллиона рублей, а затем на 650 тысяч рублей.

Однако этим всё не ограничилось. Звонившие также убедили пожилую женщину взять кредит на 280 тысяч рублей. Общий ущерб она оценила в сумму, превышающую два миллиона рублей.

Второй пенсионер рассказал полицейским, что стал жертвой мошенников на прошлой неделе. Ему также позвонил неизвестный, но, вопреки сложившейся традиции, представился не работником банка, а сотрудником московского уголовного розыска. Дальнейший разговор между ним и звонившим разворачивался по знакомой схеме: якобы его деньги находятся в опасности, поэтому их срочно необходимо перевести на другие счета. В неизвестность ушли 2,1 миллиона рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Петербургские пенсионеры довольно часто становятся жертвами телефонных мошенников. В местных отделениях российских банков неоднократно рассказывали, как необходимо себя вести в подобных ситуациях. Представители указанных организаций рекомендуют добавить их официальные номера в телефонную книгу, чтобы точно знать, когда клиенту звонят из банка. Если же на экране высветились неизвестные цифры, а на другом конце трубки заявили, что звонят банковские работники, лучше всего закончить разговор, самостоятельно перезвонить в банк и уточнить информацию о сохранности счетов.

Аналогичные рекомендации ранее давали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники главка также регулярно разыскивают и задерживают предполагаемых телефонных мошенников.

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Комментарии (4)

Never_Mind
67 лет и такая ранняя деменция?
Antuan Rokanten
Понятно, что вменяемый человек никогда не поведется на такие происки мошенников. Но в старческом возрасте нередко развивается деменция. И вот здесь для мошенников открываются безграничные возможности. Эту проблему с обманом пенсионеров, наверное, не решить.
Ishq
Каким же днищем надо быть, чтобы трогать стариков.
Жаль, что на таком стрессе не все пострадавшие выживут. Очень жаль...
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