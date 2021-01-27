Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2 млн рублей. Ещё один перевёл столько же по совету «сотрудника угрозыска Москвы»

Телефонные мошенники сорвали куш, позвонив двум пенсионерам из Северной столицы. В первом случае они несколько дней терроризировали жертву звонками и даже убедили взять кредит, во втором — отличились оригинальностью подачи.



Как стало известно «Фонтанке» 27 января, накануне с разницей в один час в полицию обратились 74-летняя женщина с улицы Кораблестроителей в Петербурге и 67-летний мужчина, проживающий на улице Мира в Зеленогорске.



Первая заявила, что стала жертвой мошенников ещё в декабре прошлого года. В течение нескольких дней ей на мобильный телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков. Последние убедили её, что принадлежащие ей денежные средства находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на другие счета. Их держательница последовала совету и выполнила две транзакции: сначала на 1,4 миллиона рублей, а затем на 650 тысяч рублей.

