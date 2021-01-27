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Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по делу о картинах: он считает, что арт-дилер завышал цены

Прокуратура Женевы прекратила расследование в отношении арт-дилера Ива Бувье, которого российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев обвиняет в мошенничестве с произведениями искусства на 1 млрд долл.

Как сообщает 27 января РБК со ссылкой на швейцарскую газету Le Temps, прокурор направил обеим сторонам дела уведомление о завершении расследования. Как говорится в документе, «прокуратура не нашла оснований» для продолжения дела. Стороны могут подать апелляцию до 30 января.

Миллиардер Рыболовлев считает, что Бувье продавал ему картины и другие произведения искусства по завышенной стоимости — они сотрудничали почти 10 лет. Арт-дилер отрицает свою вину. Их спор тянется с 2015 года, тяжба ведётся также в Сингапуре и США; в Монако суд закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В швейцарском расследовании фигурировали картины Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Рене Магритта — в 2018 году Forbes писал, что миллиардер потратил на них 2 млрд долл.

В ноябре 2018 года в Монако Рыболовлева поместили под стражу по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Через несколько дней его освободили и разрешили покинуть страну. Сам Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

Рыболовлев с 2000 по 2011 год контролировал «Уралкалий». В 2011 году принадлежащая ему инвестиционная группа приобрела контрольный пакет акций футбольного клуба «Монако». По версии Forbes, миллиардер входит в топ-20 богатейших людей России.

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Комментарии (2)

Mazzzz
Закрыть ему въезд в Евросоюз , пускай с Гогеном сидит на Урале .
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