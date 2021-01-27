Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по делу о картинах: он считает, что арт-дилер завышал цены

Как сообщает 27 января РБК со ссылкой на швейцарскую газету Le Temps , прокурор направил обеим сторонам дела уведомление о завершении расследования. Как говорится в документе, «прокуратура не нашла оснований» для продолжения дела. Стороны могут подать апелляцию до 30 января.

Миллиардер Рыболовлев считает, что Бувье продавал ему картины и другие произведения искусства по завышенной стоимости — они сотрудничали почти 10 лет. Арт-дилер отрицает свою вину. Их спор тянется с 2015 года, тяжба ведётся также в Сингапуре и США; в Монако суд закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В швейцарском расследовании фигурировали картины Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Рене Магритта — в 2018 году Forbes писал, что миллиардер потратил на них 2 млрд долл.

В ноябре 2018 года в Монако Рыболовлева поместили под стражу по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Через несколько дней его освободили и разрешили покинуть страну. Сам Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.