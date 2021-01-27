Бездомный пришёл в аптеку на Торфяной дороге с пакетом и словами «Сейчас рванёт». Хулиганская выходка привела его в больницу

Как стало известно «Фонтанке» 27 января, накануне в экстренные службы обратилась 27-летняя фармацевт, работающая в аптеке на Торфяной дороге. Обеспокоенная девушка заявила, что примерно в четыре дня в помещение сети зашёл мужчина, положил на пол пакет и сказал: «Сейчас рванёт». После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Посетитель с тревожным заявлением нарушил рабочий день торговой точки по продаже лекарственных средств в Приморском районе Петербурга. Хулиганская выходка привела его в отдел полиции, а затем в больницу.

Пока взрывотехники обследовали потенциально опасный предмет, полицейские отправились на поиски его предполагаемого владельца. По «горячим следам» им удалось задержать 61-летнего горожанина, который может быть причастен к хулиганской выходке. Его доставили в ближайший отдел полиции, но его нахождение там продлилось недолго: оказавшись в изоляторе, он пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



По предварительной информации, задержанный не имеет постоянного места жительства, а прошлой осенью проходил фигурантом уголовного дела по статье о покушении на кражу, но оно было прекращено в связи с примирением сторон.



Осмотр оставленного им пакета показал, что взрывчатых веществ и взрывных устройств в нём не было. Судя по его содержимому, в нём находилась вся его жизнь: личные вещи и немного продуктов.



Эвакуация персонала и посетителей аптеки не проводились. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

