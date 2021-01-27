FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Два соседа-химика из Колпино организовали нарколабораторию в области. У них изъяли 13 кг готового продукта

КОНи нашли нарколабораторию в поселке Павлово в Кировском районе области. В ней заправляли двое колпинцев, которые варили наркотики и сами их продавали.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января, в частный дома на Солнечной улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли 25 января. Там они нашли двух мужчин — 30 и 32 лет, зарегистрированных в соседних домах по бульвару Трудящихся в городе Колпино.

Оба задержанных ранее были судимы по наркотическим статьям, но все-таки решили в июле 2020 года арендовать дом и устроить там производство наркотиков, которые потом сбывали с помощью закладок через интернет-магазин в даркнете.

В доме нашли пакет со 100 граммами наркотического средства, а также девять пакетов общим весом в 12 килограммов с психотропным веществом. Плюс в здании нашелся килограмм кашеобразного вещества, в состав которого также входил наркотик.

Из дома изъяли также все составляющие нарколаборатории от колб до противогазов и защитных масок.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, а также покушении на сбыт наркотиков.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний