Два соседа-химика из Колпино организовали нарколабораторию в области. У них изъяли 13 кг готового продукта

КОНи нашли нарколабораторию в поселке Павлово в Кировском районе области. В ней заправляли двое колпинцев, которые варили наркотики и сами их продавали.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января, в частный дома на Солнечной улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли 25 января. Там они нашли двух мужчин — 30 и 32 лет, зарегистрированных в соседних домах по бульвару Трудящихся в городе Колпино.

Оба задержанных ранее были судимы по наркотическим статьям, но все-таки решили в июле 2020 года арендовать дом и устроить там производство наркотиков, которые потом сбывали с помощью закладок через интернет-магазин в даркнете.

