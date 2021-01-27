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Две жительницы Пушкина в один день стали жертвами воров. Из их квартир пропало имущество на 2,4 млн рублей

Две жительницы Пушкинского района Петербурга, проживающие по соседству, почти одновременно стали жертвами воров. Последние зашли к ним домой во время их отсутствия, а вышли миллионерами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января, личного имущества в один день лишились 45-летняя и 62-летняя женщины, проживающие в Пушкине. Накануне они обратились с заявлениями о квартирных кражах в соседних домах на улице Новой.

Первая рассказала, что у неё пропали ювелирные изделия на сумму более 400 тысяч рублей. Вторая заявила о пропаже дорогостоящих украшений, а также об исчезновении наличных и принадлежащего её мужу травматического пистолета. Ущерб она оценила почти в 2 млн рублей.

Хозяйки квартир предположили, что воры проникли к ним домой через окна, отжав стеклопакеты. В обоих случаях на месте преступления работала следственно-оперативная группа, собравшая материалы, которые могут помочь в расследовании. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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Комментарии (1)

Modest_5e4ce41f7533b
Не надо превращать жилье в ювелирный склад. Для ценных вещей есть банковские ячейки. Мыть посуду можно и без колье с брюликами.
В моей квартире вора ждет только разочарование. В шкафах ворохи одежды, которую никто уже не оденет. Компьютерная техника первых времен: тащить тяжело, продать невозможно. Есть картина мало известного художника. Да и ту он мне подарил, отчаявшись продать. Может через сто лет за ней будут охотиться коллекционеры, но я этого уже не увижу.
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