Две жительницы Пушкина в один день стали жертвами воров. Из их квартир пропало имущество на 2,4 млн рублей

Две жительницы Пушкинского района Петербурга, проживающие по соседству, почти одновременно стали жертвами воров. Последние зашли к ним домой во время их отсутствия, а вышли миллионерами.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января, личного имущества в один день лишились 45-летняя и 62-летняя женщины, проживающие в Пушкине. Накануне они обратились с заявлениями о квартирных кражах в соседних домах на улице Новой.



Первая рассказала, что у неё пропали ювелирные изделия на сумму более 400 тысяч рублей. Вторая заявила о пропаже дорогостоящих украшений, а также об исчезновении наличных и принадлежащего её мужу травматического пистолета. Ущерб она оценила почти в 2 млн рублей.

