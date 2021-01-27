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Водитель при повороте на Савушкина не заметил трамвай. Два маршрута встали почти на час

Тысячи жителей большого Приморского района испытали сложности с тем, чтобы добраться утром до работы, из-за одного неловкого водителя. Из-за ДТП трамваи почти час не ходили по улице Савушкина.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 27 января в 7:38 на пересечении улиц Савушкина и Туристской, около станции метро «Беговая», водитель легкового автомобиля при совершении левого поворота не предоставил преимущество трамваю. В ДТП никто не пострадал. Задержка в движении трамваев маршрутов 48 и 19 составила 50 минут. Сейчас оно восстановлено.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина и вагон получили несильные повреждения. Трамваи стояли в обе стороны.

Загруженность дорог Петербурга сегодня невысокая. В начале десятого она составила 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя в это время нередко бывает 6 баллов.

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Комментарии (2)

Маэстро
Судя по фото, левый поворот и преимущество ни при чем. Кто-то ехал на «светло-зелёный» свет светофора, больше похожий на красный.
footballer13
Вот сколько таких аварий видел, каждый раз диву даюсь. Ну вот как?! Вернее даже - КАК?!!!!11один
Как можно трамвай не заметить?!
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