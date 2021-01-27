Вакцинировать всех таксистов и курьеров, даже без гражданства и страховки, решил московский дептранс

Власти Москвы поддерживают идею о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров — всех, даже без российского гражданства и полисов ОМС. Пока для прививки полис обязателен.

Как сообщает 27 января телеграм-канал столичного департамента транспорта, о бесплатной вакцинации таксистов и курьеров попросил правительство Москвы «Яндекс».

«Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов, — отмечается в сообщении дептранса. — Ранее по решению мэра Москвы началась вакцинация сотрудников транспортного комплекса». В транспортных депо департамента уже работают шесть мобильных пунктов вакцинации.