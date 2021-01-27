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Вакцинировать всех таксистов и курьеров, даже без гражданства и страховки, решил московский дептранс

Власти Москвы поддерживают идею о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров — всех, даже без российского гражданства и полисов ОМС. Пока для прививки полис обязателен.

Как сообщает 27 января телеграм-канал столичного департамента транспорта, о бесплатной вакцинации таксистов и курьеров попросил правительство Москвы «Яндекс».

«Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов, — отмечается в сообщении дептранса. — Ранее по решению мэра Москвы началась вакцинация сотрудников транспортного комплекса». В транспортных депо департамента уже работают шесть мобильных пунктов вакцинации.

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только "Яндекса"», — заявляют в дептрансе. Предложение относится и к курьерам различных служб доставки.

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Комментарии (3)

footballer13
А у них самих-то спросили?
Маэстро
То есть принудительная вакцинация не до конца испытанной вакциной в действии. Заодно и испытают...
spag002
К чему все эти сложности?
Слили бы сразу в реку, заявив, что вакцинировали всех голубей в России.
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