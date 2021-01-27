Экс-сотрудник медлаборатории в США признал себя виновным в порче 600 доз вакцины из-за «вреда ДНК»

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин признал себя виновным в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna. Об этом 27 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.



Стивен Бранденберг является поклонником теории заговора и уверен, что вакцина от COVID-19 «небезопасна для людей, может навредить им и изменить их ДНК».



Обвинения, которые ему предъявлены, могут отправить его за решетку на 10 лет.



Мужчину арестовали 31 декабря. По версии следствия, он дважды во время ночных смен доставал коробки с вакцинами из холодильника и ставил их обратно спустя несколько часов, чтобы их использовали на следующий день для вакцинации. Порядка 60 человек получили вакцину из этой партии. По оценке медслужб, стоимость испорченного оценивается в размере 8–11 тысяч долларов.

