FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Экс-сотрудник медлаборатории в США признал себя виновным в порче 600 доз вакцины из-за «вреда ДНК»

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин признал себя виновным в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna. Об этом 27 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Стивен Бранденберг является поклонником теории заговора и уверен, что вакцина от COVID-19 «небезопасна для людей, может навредить им и изменить их ДНК».

Обвинения, которые ему предъявлены, могут отправить его за решетку на 10 лет.

Мужчину арестовали 31 декабря. По версии следствия, он дважды во время ночных смен доставал коробки с вакцинами из холодильника и ставил их обратно спустя несколько часов, чтобы их использовали на следующий день для вакцинации. Порядка 60 человек получили вакцину из этой партии. По оценке медслужб, стоимость испорченного оценивается в размере 8–11 тысяч долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Mikle776
сколько же дебилов живет на этом свете!!!
а то, что он вред людям нанесет тем, что их испорченным препаратом уколят, он подумал? или нечем думать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний