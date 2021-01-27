Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших ковидом, она может вызвать повторное заболевание

Сразу после выздоровления от COVID-19 следует повременить с интенсивными спортивными тренировками.

Как рассказал врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с «Вечерней Москвой», одна из главных ошибок недавних пациентов состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. Любители спорта рискуют перегрузить свой организм, а это может привести к тяжёлым постковидным состояниям и даже вызвать повторное заболевание.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — цитирует Кукина РИА «Новости» 27 января.