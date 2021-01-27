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Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших ковидом, она может вызвать повторное заболевание

Сразу после выздоровления от COVID-19 следует повременить с интенсивными спортивными тренировками.

Как рассказал врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с «Вечерней Москвой», одна из главных ошибок недавних пациентов состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. Любители спорта рискуют перегрузить свой организм, а это может привести к тяжёлым постковидным состояниям и даже вызвать повторное заболевание.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — цитирует Кукина РИА «Новости» 27 января.

Дело в том, что при болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, и в случае больших физических нагрузок организму просто может не хватить её запасов. Поэтому повышать физическую активность надо постепенно — очень дозированно.

«В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — отметил врач.

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Комментарии (3)

260843741
Какие повышенные нагрузки. Тут с собакой погуляешь, на этаж поднимешься и падаешь. Месяц восстанавливаюсь. Надо бы как минимум ФЛГ сделать, что там с легкими.
Modest_5e4ce41f7533b
Нельзя не согласиться с коллегой. После выздоровления надо ехать на южный курорт, нежиться в мягком тропическом воздухе, бродить по кромке прибоя и употреблять побольше фруктовых коктейлей. Или, сильно зажмурившись, воображать все это сидя дома и ожидая, когда сварятся макарошки.
zelf
Какое великое открытие.
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