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У вокзала в Выборге заметили двух лисиц, щиплющих траву

Жительница Выборгского района Ленобласти заметила пару диких лис, животные щипали траву в центре города.

Ролик, в котором две лисы разгуливают у железнодорожного вокзала в Выборге, разместили в местном паблике 26 января.

На кадрах видно, что животные нашли показавшуюся из-под снега траву. Одно из них жевало зелень, другое — сидело неподалёку. Лесные гости посмотрели в сторону любопытствующего оператора и продолжили заниматься своими делами, ни капли не смутившись.

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Комментарии (8)

вадики
бедная животинка оголодала!!покормили бы
Djnyana
Чтобы дикое животное променяло Лес на людей.. Что-то в Лесу у них не так, либо - кто-то выпустил одомашненных..
265015791
Собаки тоже эту траву в это время едят. Когда то писали что от глистов, потом писали что для здоровья, но учёные в ней ничего особого не нашли.
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