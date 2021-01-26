Учёные рассказали об одарённых собаках, которые могут увеличивать свой словарный запас. Правда, есть одно «но»

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште уже два года занимаются этим проектом. Они ищут по всему миру талантливых собак и проводят опыты. В эксперименте, о котором пишут авторы статьи, участвовали две одаренные собаки: бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширский терьер по имени Вики Нина из Бразилии.

Венгерские учёные доказали, что особо одарённые собаки могут учить новые названия предметов. Причём запоминают они их, услышав всего лишь четыре раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Мы хотели знать, при каких условиях одарённые собаки могут выучить новые слова. Чтобы проверить это мы познакомили Виски и Вики Нину с новыми словами при двух разных условиях», — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора исследования Клаудии Фугацца (Claudia Fugazza).



Сперва во время игры исследователи обучали животных новым словам через игру со своими хозяевами. Спустя четыре повтора собаки запоминали название игрушки. Второй вариант был сложнее. В задаче присутствовали семь игрушек с уже знакомыми собаке названиями, а также одна новая. Ученые проверяли способность собаки выбирать новый объект, услышав новое имя. В обоих случаях собаки испытания прошли. Подобное обучение похоже на то, как дети приобретают свой словарный запас в возрасте 2–3 лет.



Однако знания оказались недолговечными. Уже через час и даже 10 минут собаки не могли вспомнить новые слова.

