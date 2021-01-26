Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида. Один из них размером с 30-этажный дом

«Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели», — об этом 26 января сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.



Согласно данным НАСА, в четверг на расстоянии 5,5 дистанций от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона километров) мимо планеты пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние к Земле примерно в 7:12 по московскому времени.



Куда более крупный астероид 2021 AG7 (от 47 до 110 метров) проскочит мимо Земли в пятницу. Ожидаемое время пролета — в 11:50 по Москве. Его от нашей планеты отделяет расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны. На еще большем удалении от Земли в этот же день в 22:37 по Москве пролетит астероид 2021 AF7 размером от 24 до 53 метров.

