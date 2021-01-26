FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.64р91.67р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида. Один из них размером с 30-этажный дом

«Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели», — об этом 26 января сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Согласно данным НАСА, в четверг на расстоянии 5,5 дистанций от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона километров) мимо планеты пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние к Земле примерно в 7:12 по московскому времени.

Куда более крупный астероид 2021 AG7 (от 47 до 110 метров) проскочит мимо Земли в пятницу. Ожидаемое время пролета — в 11:50 по Москве. Его от нашей планеты отделяет расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны. На еще большем удалении от Земли в этот же день в 22:37 по Москве пролетит астероид 2021 AF7 размером от 24 до 53 метров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Peshekhod
Тема не раскрыта. Фонтанка, поведайте, а не налетит ли Земля на небесную ось?
hal9000
Какую опасность может предоставлять астероид размером 53 метра??..че они там пьют??крымское чтоли
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний