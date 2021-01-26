Ростовчанин «с огоньком» отомстил судье, который вынес ему приговор

Жителя Ростовской области подозревают в организации поджога автомобиля судьи, который вынес ему приговор по уголовному делу. Об этом 26 января сообщили в Следственном комитете по региону.



В ночь на 19 января на автостоянке города Каменска-Шахтинского неизвестные подожгли автомобиль судьи одного из судов Ростовской области. По версии следствия, организатором поджога стал ранее судимый 26-летний местный житель, также установлены 20-летний исполнитель преступления и трое их пособников. «Мотивом преступления явилась месть за осуществление судьей профессиональной деятельности, а именно вынесение приговора по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, выступившего организатором поджога», — подчеркнули в СК.

