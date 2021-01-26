Власти Петербурга грозят эхом коронавируса, если горожане продолжат ходить на массовые акции

Большинство индикаторов эпидемиологического процесса показывают снижение интенсивности распространения инфекции в Петербурге, заявили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. И положительный тренд сохранится, если граждане не будут участвовать в массовых акциях.



«Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны. Еще 4–5 дней будет сохраняться вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников. Такой вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер. Строгое соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима и неучастие в массовых мероприятиях ускорят реализацию сформировавшегося тренда на снижение распространения инфекции», — говорится в справке совета, опубликованной на сайте Смольного 26 января.