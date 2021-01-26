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Власти Петербурга грозят эхом коронавируса, если горожане продолжат ходить на массовые акции

Большинство индикаторов эпидемиологического процесса показывают снижение интенсивности распространения инфекции в Петербурге, заявили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. И положительный тренд сохранится, если граждане не будут участвовать в массовых акциях.

«Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны. Еще 4–5 дней будет сохраняться вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников. Такой вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер. Строгое соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима и неучастие в массовых мероприятиях ускорят реализацию сформировавшегося тренда на снижение распространения инфекции», — говорится в справке совета, опубликованной на сайте Смольного 26 января.

По данным федерального регистра, в Петербурге за сутки обратились за помощью 2928 человек с COVID-19 (по данным «Стопкоронавируса» — 1510), а были госпитализированы 415.

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Комментарии (11)

Ukko_Pekka
Так можно или нельзя? https://www.fontanka.ru/2021/01/26/69727706/
Paul3390
Значит на обнуление Путина ходить было можно, а на митинги против него - уже нет? Хорошо устроился..
Агроном аэродрома
Так што?! Теперя и на фейерверх нельзя?!!
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