Автомобиль Toyota с «козырным» номером насмерть сбил собаку в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 26 января сообщает 47news.
Видео аварии опубликовано в соцсетях, однако показать его мы не можем из-за излишней жестокости. На записи с видеорегистратора видно, как «Тойота Королла» идет на обгон в зоне, где он запрещен. Затем под колеса автомобиля попадает дворняга.
Как рассказала 47news очевидец, ДТП произошло около четырех вечера в поселке Верхнее Черкасово. Издание обращает внимание, что на «Тойоте» установлены номера серии ААА, которые считаются привилегированными. В комментариях пользователи возмущаются тем, что водитель после аварии даже не остановился.