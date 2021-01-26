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Toyota с «козырными» номерами насмерть сбила собаку под Петербургом. Очевидцы уверяют, что водитель нарушал правила

Автомобиль Toyota с «козырным» номером насмерть сбил собаку в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 26 января сообщает 47news.

Видео аварии опубликовано в соцсетях, однако показать его мы не можем из-за излишней жестокости. На записи с видеорегистратора видно, как «Тойота Королла» идет на обгон в зоне, где он запрещен. Затем под колеса автомобиля попадает дворняга.

Фото: скриншот видео из группы «Интересные события в Выборге»
Фото: скриншот видео из группы «Интересные события в Выборге»

Как рассказала 47news очевидец, ДТП произошло около четырех вечера в поселке Верхнее Черкасово. Издание обращает внимание, что на «Тойоте» установлены номера серии ААА, которые считаются привилегированными. В комментариях пользователи возмущаются тем, что водитель после аварии даже не остановился.

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Комментарии (6)

Znatok78
Колхозные ААА/47 блатные?))) их раньше по 20тр предлагали и никто не брал..
hal9000
Это водитель..какого нибудь бухгалтера или менеджера среднего звена..низкая зарплата вот и выделываются на дорогах от злости..на других свое ущербство вымещают..
Peshekhod
Уж не знаю, как там запрещен обгон, однако дорога абсолютно пустая. ДТП тут нет, поскольку нет ущерба. А ущерба нет, поскольку дворняга не такое животное, за которое надо штраф платить как за лося или бурундучка.
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