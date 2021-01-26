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Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США. Он обещает серьёзно взяться за отношения с Россией

Сенат США 26 января утвердил кандидатуру 58-летнего Тони Блинкена на пост госсекретаря. Он поддерживает санкции и называет Навального «голосом миллионов россиян».

«За» проголосовали 78 сенаторов, «против» — 22.

Как пишет Euronews, ранее в ходе слушаний в сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Блинкен пообещал «возродить международные альянсы Вашингтона для противостояния «угрозам, исходящим от России и Ирана» и убедить Евросоюз остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Он выступает за расширение НАТО, в частности за счёт присоединения к блоку Грузии, и за помощь Украине для противостояния «агрессии со стороны России».

Не обошёл вниманием он и арест Алексея Навального. Оппозиционера он назвал «голосом миллионов россиян», который пытаются заглушить российские власти. Блинкен заверил, что намерен сделать отношения с Россией одним из приоритетных направлений внешней политики США.

Тони Блинкен закончил Гарвардский и Колумбийский университеты, где изучал юриспруденцию. На госслужбу попал ещё во время срока Билла Клинтона, работал в аппарате совета национальной безопасности США, был помощником президента и занимался отношениями с Европой. С Джо Байденом познакомился в сенатском комитете по международным отношениям. Позже, в период первой администрации Барака Обамы (2009 — 2013), служил советником по национальной безопасности Байдена — он тогда был вице-президентом. В 2015 — 2017 годах Блинкен занимал должность заместителя государственного секретаря США.

СМИ называют его «битломаном». В свободное время госсекретарь не прочь поиграть на гитаре.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Сплотимся господа перед лицом очередного врага - он не дремлет, и подло поднимает ценны на туалетные ершики!
медведь Дмитрий
Все прям обкакались....там же Псаки и 6 флот у берегов Белоруси )))
Alex000
Да, команда в США приходит очень суровая.
Ночной кошмар кремля.
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