Не до церемоний, несите вакцину. Зал для вручения Нобелевской премии переоборудуют под прививочный пункт

Голубой зал Стокгольмской ратуши, в котором проводится церемония вручения Нобелевской премии, будет использован для вакцинации от коронавируса.

«Процесс вакцинации очень сложен. Спортивные залы и крупные площадки, такие как Голубой зал, подходят для того, чтобы провести прививочную кампанию эффективно и безопасно», — сообщила 25 января в Twitter мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр.

Об отмене церемонии в связи с пандемией коронавируса Нобелевский комитет заявил в сентябре.

Там, где на Нобелевский банкет обычно садятся обедать 1300 гостей, процесс вакцинации начнётся в конце этой недели. Прививку сделают в первую очередь медицинским работникам.