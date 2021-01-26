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Не до церемоний, несите вакцину. Зал для вручения Нобелевской премии переоборудуют под прививочный пункт

Голубой зал Стокгольмской ратуши, в котором проводится церемония вручения Нобелевской премии, будет использован для вакцинации от коронавируса.

«Процесс вакцинации очень сложен. Спортивные залы и крупные площадки, такие как Голубой зал, подходят для того, чтобы провести прививочную кампанию эффективно и безопасно», — сообщила 25 января в Twitter мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр.

Об отмене церемонии в связи с пандемией коронавируса Нобелевский комитет заявил в сентябре.

Там, где на Нобелевский банкет обычно садятся обедать 1300 гостей, процесс вакцинации начнётся в конце этой недели. Прививку сделают в первую очередь медицинским работникам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Швеции выявили 556 тыс. заболевших COVID-19. Более 11 тыс. человек умерли.

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Комментарии (1)

VVM1962
В кошмарном сне не могу представить, чтобы в заксобраниии Спб открыли прививочный пункт для населения.
Макаров наверно своим депутариям говорит:" Хотите как в Стокгольме".
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