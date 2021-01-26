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На проспекте Энгельса в Петербурге трамваи сплющили автомобиль

Трамваи превратили четырёхдверный легковой автомобиль в «Smart» на проспекте Энгельса. Инцидент произошёл вечером 26 января в районе Сада Юннатов.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель смог выпрыгнуть из машины, так что помощь ему не понадобилась. Еще одним участником ДТП стала серая Hyundai Sonata — она успела свернуть с трамвайных путей. Свидетели аварии отмечают, что у одного из трамваев, который неожиданно начал ехать назад, могли отказать тормоза.

«Причина устанавливается. Точно можно будет ее назвать после расследования специальной комиссией. Пострадавших нет. В 19:00 часов трамвайное движение на месте восстановлено», — прокомментировали происшествие в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

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Комментарии (3)

Peshekhod
Там рельсы отделены от п/ч сплошной разметкой. Автомобиль не мог между трамваями находиться. Поделом!
***_555
Эти старые гробы ЛМ и ЛВС давно пора отправить в металлолом.
Позорище, а не транспорт.
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