Трамваи превратили четырёхдверный легковой автомобиль в «Smart» на проспекте Энгельса. Инцидент произошёл вечером 26 января в районе Сада Юннатов.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель смог выпрыгнуть из машины, так что помощь ему не понадобилась. Еще одним участником ДТП стала серая Hyundai Sonata — она успела свернуть с трамвайных путей. Свидетели аварии отмечают, что у одного из трамваев, который неожиданно начал ехать назад, могли отказать тормоза.
«Причина устанавливается. Точно можно будет ее назвать после расследования специальной комиссией. Пострадавших нет. В 19:00 часов трамвайное движение на месте восстановлено», — прокомментировали происшествие в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».