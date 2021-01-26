Власти Дании выплатят фермерам 18,8 млрд крон компенсации за уничтожение норок

Правительство Дании выделит 18,8 млрд крон (около 230,9 млрд рублей) хозяевам норковых ферм, вынужденных по требованию властей уничтожить всех животных из-за пандемии коронавируса, а также работникам смежных сфер, оставшихся из-за этого без работы. Об этом 26 января сообщает издание The Local.

«Это справедливая и разумная компенсация, чтобы заводчики норок могли двигаться дальше», — сказал исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.

Компенсация позволит заводчикам норок восстановить свой бизнес после истечения текущего запрета на производство. Он закончится 31 декабря 2021 года. Большая часть предусмотренного государством пакета поддержки пойдёт на оплату долгов фермеров.