Власти Дании выплатят фермерам 18,8 млрд крон компенсации за уничтожение норок

Правительство Дании выделит 18,8 млрд крон (около 230,9 млрд рублей) хозяевам норковых ферм, вынужденных по требованию властей уничтожить всех животных из-за пандемии коронавируса, а также работникам смежных сфер, оставшихся из-за этого без работы. Об этом 26 января сообщает издание The Local.
«Это справедливая и разумная компенсация, чтобы заводчики норок могли двигаться дальше», — сказал исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.
Компенсация позволит заводчикам норок восстановить свой бизнес после истечения текущего запрета на производство. Он закончится 31 декабря 2021 года. Большая часть предусмотренного государством пакета поддержки пойдёт на оплату долгов фермеров.
Окончательная цифра будет уточнена после рассмотрения индивидуальных претензий. Всего в стране в ноябре резко вынуждены были закрыться около 1000 норковых ферм.
Решение правительства поддержали не все. Особенно недовольны остались защитники природы. «Я больше никогда не хочу слышать, что у нас нет денег на климат, природу, школы, обездоленных, бездомных, беженцев, больницы, уход за детьми, сокращение рабочей недели, просителей убежища, улучшение жилья», — написал депутат Сикандар Сиддик из недавно сформированной независимой Партии зелёных.